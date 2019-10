Mit der Milliardeninvestition will Syngenta jedes Jahr mindestens zwei Technologien auf den Markt bringen, die einen Durchbruch im Bereich Nachhaltigkeit darstellen. Diese sollen den Beitrag der Landwirtschaft zum Klimawandel senken, dessen Folgen abschwächen und die Nahrungsmittel-Versorgung im Rahmen der globalen Ressourcen unterstützen. Erik Fyrwald, CEO von Syngenta, erklärte außerdem, die Investition in Forschung und Entwicklung werde begleitet von Klimaschutz-Ziel für den Konzern. Bis 2030 will Syngenta seinen CO2-Fußabdruck um mindestens 50 % reduzieren, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu unterstützen.

