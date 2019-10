Yuliya Öztürk kommt in den Vorstand der NET New Energy und wird die Agenden eines Finanzvorstandes wahrnehmen. Bisher was sie als gewerberechtliche Geschäftsführerin des Unternehmens tätig. Laut Unternehmen erfolgt die Bestellung deswegen zum jetzigen Zeitpunkt, "damit einige internationale Projekte in unterschiedlichen Verhandlungsstadien mit einem Gesamtumsatzwert im zweistelligen Euro-Millionenbereich effizienter vorangetrieben werden können". Das Analysehaus SRC Research nimmt die Coverage für die VST Building auf und kommt zum Fazit "Buy" mit Kursziel 48,00 Euro Euro. Die Aktie notiert derzeit im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse. Die Analysten haben das Unternehmen den Angaben zufolge mit einem konservativen DCF-Modell ...

