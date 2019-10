Der Wechsel von Isabel Schnabel ins Direktorium der Europäischen Zentralbank reißt eine Lücke bei Deutschlands wichtigstem Beratergremium. Wer könnte der Bonner Ökonomin im Sachverständigenrat nachfolgen?

Die Botschaft auf der Homepage der Wirtschaftsweisen ist eindeutig: "Wir suchen Verstärkung." Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) will mehrere Volkswirte einstellen, die sich mit öffentlichen Finanzen, Makroökonomie und Konjunktur auskennen. Seit heute muss diese Suchanzeige erweitert werden: Deutschlands wichtigstes Beratergremium für Wirtschaftsfragen sucht nun auch jemanden für die Chefetage.

Das Bundeskabinett billigte den Vorschlag des Finanzministeriums, die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel für den vakanten Posten im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzuschlagen. Die 48-Jährige ist Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität Bonn und seit 2014 Mitglied im fünfköpfigen SVR. Die Übergabe des neuen SVR-Jahresgutachtens an die Bundesregierung am 6. November wird somit wohl ihr letzter Auftritt als Wirtschaftsweise sein. Die Finanzminister der Euro-Zone dürften ihre Beförderung noch im November durchwinken; die formelle Ernennung könnte dann auf einem EU-Gipfel im Dezember geschehen.

Der Abgang der im Rat hochgeschätzten Ökonomin trifft das Gremium zur Unzeit. Im Frühjahr hatte es heftige interne Turbulenzen gegeben, als die Gewerkschaften den linken Ökonomen Achim Truger als neues Mitglied durchdrückten. Der wissenschaftlich wenig exponierte Nachrücker stieß bei den anderen Mitgliedern ...

