Berlin (ots) - Autodoc, Benchmark im Onlinehandel für Autoersatzteile in Europa, bietet seinen Kunden und Interessenten ab sofort unter der Bezeichnung "Autodoc Club" eine innovative Plattform zur Instandhaltung des eigenen Autos an, die aufgrund ihrer Funktionalitäten am Markt einzigartig ist. Die in 26 europäischen Ländern verfügbare Plattform beinhaltet über 1.300 professionelle PDF-Reparaturanleitungen in allen Ländersprachen und ergänzend 2.240 detaillierte Video-Tutorials. Hinzu kommen eine ganze Reihe weiterer nützlicher Funktionen, wie z. B. das integrierte Wartungsprotokoll für das eigene Auto. Dieses eröffnet neue Möglichkeiten, Reparaturen zu planen und damit Kosten zu kontrollieren. Für die Betriebssysteme Android und iOS ist Anfang 2020 der Release der Autodoc Club-App geplant, die für den Smartphone- und Tablet-Nutzer alle Funktionen der Club-Seite auf mobilen Geräten bündeln wird.One-Stop-Shop für Beratung, Service und TeileAutodoc bietet seinen Kunden ab sofort mit "Autodoc Club" eine innovative Plattform an, die vielfältige Serviceleistungen rund um das Thema Reparatur und Wartung des Autos in Eigenregie bietet. Neben Anleitungen in Form von PDFs und Video-Tutorials offeriert Autodoc Club diverse Zusatzfeatures: Nutzer können nicht nur ihr Automodell im Profil hinterlegen, sondern auch ein Wartungsprotokoll führen, sich an den Austausch von Verschleiß- und Verbrauchsmaterialien erinnern lassen oder Werkstattinformationen speichern.Hauptbestandteil des neuen Autodoc Clubs ist eine Sammlung von über 1.300 PDF-Reparaturanleitungen und 2.240 Video-Tutorials zu einzelnen Reparaturen. Der Kunde findet über eine Suchfunktion die für sein Auto passende Anleitung für das anstehende Projekt. Sollte eine Anleitung noch nicht verfügbar sein, so kann er diese direkt bei den Spezialisten von Autodoc anfragen.Professioneller Rat und bequemer Einkauf von ErsatzteilenAus den Anleitungen heraus erfolgt der Direktzugriff auf den Autodoc Onlineshop. Der Nutzer kann damit alle benötigten Teile bequem im Onlineshop des Ersatzteilehändlers bestellen. Sollte ein Werkzeug fehlen, so kann er auch dieses direkt im Onlineshop bestellen. Bei Fragen zu Reparaturen oder Ersatzteilen kann sich der Kunde im Forum jederzeit direkt an Spezialisten wie Kfz-Mechaniker oder Techniker wenden. Autodoc Club ist damit eine integrierte One-Stop-Lösung für Autobesitzer, die ihr Auto selbst reparieren oder sich umfassend informieren und Ersatzteile direkt und günstig einkaufen möchten. Autodoc Geschäftsführer Alexej Erdle erklärt dazu: "Autoteile sind für den Laien meist erklärungsbedürftige Produkte. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass viele Kunden oftmals Fragen haben und Ratschläge von Experten benötigen. Diese Unterstützung bieten wir ihnen ab sofort mit der einfach zu bedienenden und integrierten Autodoc Club Plattform an. Jeder Autobesitzer kann dort nachsehen, wie eine Reparatur funktioniert, er kann sich Hilfe holen und selbst entscheiden, welche Unterstützung er von seiner Werkstatt vor Ort benötigt. In jedem Fall kann er sich Teile und Werkzeug bequem im Autodoc Onlineshop bestellen, ohne aufwendig im Web danach suchen zu müssen."Kostenlose Plattform für Services rund ums AutoZusätzliche Features wie Wartungsprotokoll und Erinnerungsfunktion zum Wechsel von Verschleiß- und Verbrauchsmaterial runden das Angebot ab und helfen zudem unnötige Kosten zu vermeiden. Als Ergebnis bleibt das eigene Auto stets top in Schuss. Im persönlichen Bereich kann der Nutzer zudem Fahrzeugdokumente und Fahrzeugversicherungen sowie eigene Notizen aufbewahren und hat so alle Unterlagen zu seinem Auto stets zur Hand - mit dem Smartphone ab Anfang 2020 auch unterwegs und auf Reisen.Die Nutzung der Plattform ist unbeschränkt und unabhängig von einer Bestellung. Lediglich für den persönlichen Assistenten ist die Anlage eines kostenlosen Nutzerkontos erforderlich. Bestehende Anmeldedaten für den Autodoc Onlineshop funktionieren auch auf dem neuen Portal. Eventuell im Store-Konto bereits hinterlegte Daten zum eigenen Auto werden bei der Registrierung für Autodoc Club mit dem gleichen Account ebenfalls automatisch übertragen.Über AutodocAutodoc ist Europas führender Onlinehändler für Autoersatzteile. Als wachstumsstärkstes Unternehmen in dieser Branche mit einem Umsatzwachstum von 63 % im Geschäftsjahr 2018 auf rund 415 Mio. Euro (2017: 254 Mio. Euro) strebt Autodoc an, seine Position weiter auszubauen. Durch seine erfolgreiche Expansion ist Autodoc inzwischen neben Deutschland in 25 weiteren europäischen Ländern vertreten. Autodoc verfolgt einen starken Kundenfokus durch Social Media Aktivitäten, technischen Support in der jeweiligen Landessprache und bedarfsgerechte Sortiments Zusammenstellung mit derzeit knapp 2,5 Mio. Produkten von 545 Markenherstellern für 128 Automarken. Von Bremsanlagen über Karosserieteile, Stoßdämpfer und Federn, Auspuffanlagen, Innenraumelementen, Lenkungen und Kupplungen bis hin zu Klimaanlagen, Heizungen, Reparatursätzen und Motorenöl bietet der Onlinehändler ein breites Angebot. Im Juni 2018 feierte das Unternehmen sein 10-jähriges Jubiläum. Die Autodoc GmbH hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Lichtenberg und ist zu 100% inhabergeführt. Thomas CasperLeiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & KommunikationKurfürstendamm Nr. 2210719 BerlinTel.: +49 30 2084 78 237E-Mail: t.casper@autodoc.euwww.autodoc.decometis AGMatthias KunzTel.: +49 611 20 585 5-64kunz@cometis.dewww.cometis.de