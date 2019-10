++ Schwache Stimmung zu Beginn der europäischen Sitzung ++ DE30 versucht 12.700-Punkte-Marke zu durchbrechen ++ Continental setzt Aufwärtsbewegung dank Rating-Upgrade fort ++Die Mehrheit der europäischen Aktienindizes notiert zu Beginn der Sitzung am Mittwoch niedriger. Die größten Rückgänge sind an den Börsen in Russland, Polen und Frankreich zu verzeichnen. Der britische UK100 notiert dank der Abschwächung des britischen Pfunds leicht über dem gestrigen Schlusskurs. DE30-CHARTQuelle: xStation 5 Der DE30 zog sich gestern zurück, fand aber eine Unterstützung beim 33er EMA. Der deutsche Leitindex versucht zu Beginn des Handels am Mittwoch zuzulegen. Der nächste ...

