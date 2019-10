Auch im dritten Quartal läuft es nicht für Boeing. Das Flugverbot für den 737 Max sorgt für einen herben Gewinneinbruch, Ermittler machen Boeing für den 737-Absturz verantwortlich und ein Topmanager verlässt den Konzern.

Das anhaltende Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max hat dem US-Flugzeugbauer auch im dritten Quartal einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich verdiente der Airbus-Rivale mit umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro nur knapp halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch in Chicago mitteilte. Der Umsatz sackte wegen der gestoppten Auslieferung des zuvor meistgefragten Flugzeugtyps um 21 Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar ab.

Nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten hatten Aufsichtsbehörden in aller Welt im März ein Flugverbot für den Typ verhängt. Boeing hatte im zweiten Quartal deshalb sogar einen Milliardenverlust verbucht.

Für einen der beiden 737 Max Abstürze machten die Ermittlungsbehörden Boeing am Mittwoch verantwortlich. So sei die Absturzursache vor einem Jahr in Indonesien nach den Erkenntnissen auch auf unzureichende Angaben des US-Herstellers im Umgang mit Problemen im Bordsystem ...

