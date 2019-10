Die Firma Beurer hat sich vom reinen Produkthersteller zum Softwareanbieter entwickelt - hauseigene Apps inklusive.

Am Anfang war das Heizkissen, das Käthe Beurer nach dem ersten Weltkrieg von Berlin nach Ulm mitbrachte. Damals hat wohl keiner damit gerechnet, dass dies der Beginn einer unternehmerischen Erfolgsgeschichte sein wird. Die Firma Beurer hat sich heute mit ihren Heizkissen, Heizdecken und Fußwärmern als europäischer Marktführer etabliert. In Deutschland gilt sie als Primus im Markt für Blutdruckmessgeräte und Massageprodukte. Seit 2012 entwickelt das Familienunternehmen auch eigene Apps und erforscht telemedizinische Anwendungen. In diesem Jahr feiert der Mittelständler sein 100-jähriges Jubiläum, und aus einem Produkt sind über 500 geworden - Tendenz steigend.

Für Sebastian Theopold, Gründer der Beratung Munich Strategy, die für die WirtschaftsWoche jährlich Deutschlands innovativste Mittelständler kürt, ist Beurer ein gutes Beispiel für "kreative Zerstörer" im Mittelstand: " Die haben einst mit Heizkissen für die Rentnergeneration begonnen. Jetzt programmieren sie Gesundheits- und Lifestyle-Apps. Daran sehen Sie, wie konsequent das neue Konsumverhalten in den Mittelpunkt gestellt wird."

Ein Erfolgsgeheimnis von Beurer ist die enge Zusammenarbeit mit innovativen Technologie-Gründungen aus der Gesundheitsbranche. Daraus ist unter anderem die App Ovy entstanden. ...

