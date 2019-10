Wie FCA mitteilt, will man Anfang 2020 mit dem Aufbau des so genannten Battery Hub beginnen. Die Elektrifizierungsstrategie stehe im Mittelpunkt mehrerer industrieller Abkommen, die FCA in den zurückliegenden Monaten geschlossen habe, heißt es dazu. Comau soll als Partner umfassende Expertise auf diesem Fachgebiet einbringen. Die Anfangsinvestition liegen laut FCA in Höhe von rund 50 Millionen Euro. "Mit dem neuen Zentrum für Batteriemontage im Werk Mirafiori beschleunigen wir unsere Elektrifizierungsstrategie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...