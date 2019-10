Die fortschrittliche Corner Module-Technologie von REE ermöglicht es Hino, ein völlig flaches, modulares Chassis zu präsentieren, das sich anschickt, die Zukunft der Mobilität, wie wir sie heute kennen, zu verändern.

Tokyo Motor Show Heute gab REE seine Zusammenarbeit mit Hino Motors, einem führenden Anbieter von Nutzfahrzeugen, bekannt und präsentierte seine Technologie auf der 46. Tokio Motor Show im Rahmen von Hinos neuem modularem FlatFormer-Konzeptmodell, einem hochflexiblen Fahrwerk zur Optimierung von Elektromobilitätslösungen.

Die Corner Modul-Technologie von REE spielt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des FlatFormer-Konzepts. FlatFormer nutzt die einzigartige Technologie von REE, die es ermöglicht, sämtliche Antriebskomponenten im Radkasten unterzubringen und somit ein völlig flaches Fahrwerk zu konstruieren.

Durch die Nutzung der innovativen elektrischen Lösung von REE sorgt das leichte FlatFormer-Chassis von Hino für ein optimiertes Platzangebot sowie maximale Flexibilität und Energieeffizienz. [SO2] Es unterstützt eine Vielzahl von Plug-and-Play-Karosseriekonfigurationen, die den Fahrzeuginnenraum optimieren und Platz für zusätzliche innenliegende Batterien und fortschrittliche Sicherheitstechnologien bieten.

"Wir hatten die wunderbare Gelegenheit, mit REE zusammenzuarbeiten und gemeinsam den FlatFormer zu bauen, den wir auf der Tokyo Motor Show 2019 ertmals vorgestellt haben", sagte Akira Yamaguchi, General Manager des Unternehmensbereichs Design bei Hino Motors. "REE und Hino teilen die gleiche Vision: Eine nachhaltige und lebendige Zukunft schaffen und das Konzept der Mobilität neu erfinden, um neuen Wert zu schaffen."

"REE hat für sich die Mission definiert, eine umfassende nachhaltige und modulare elektrische Mobilität zu erreichen, und es ist uns eine Ehre, die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit mit dem Hino-Team auf der diesjährigen Messe zu präsentieren", sagte Daniel Barel, Mitbegründer und CEO von REE. "REEs Ziel ist es, Hinos Zukunftsplan für mehr Platz auf kleinerem Raum bei voller Kompatibilität mit ihrem fortschrittlichen Chassis zu unterstützen.[SO3] REEs modulare Corner Module-Technologie arbeitet nahtlos innerhalb des FlatFormers und ermöglicht die Konstruktion eines flachen Chassis. Hino Motors ist unsere erste Geschäftsbeziehung auf dem kommerziellen Markt in Japan, und wir sind dankbar für diese Gelegenheit, mit Hino zusammenzuarbeiten und an dieser gemeinsamen Reise in eine neue Zukunft der Elektromobilität teilzunehmen."

Das vollständig modulare Corner Module von REE unterstützt Elektrofahrzeuge aller Größen und ermöglicht schnelle Innovationen im E-Mobilitätsmarkt, weil es die Modellentwicklungszyklen erheblich vereinfacht und beschleunigt. Japan ist führend im Bereich der Elektromobilität, und REE hatte das Glück, mit Million Steps zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen für Geschäftsentwicklung, das israelische Unternehmen mit Partnern auf dem japanischen Markt zusammenbringt, um diese Partnerschaft zum Erfolg zu führen.

FlatFormer-Vorführungen finden vom 24. Oktober bis 4. November auf dem Stand von Hino auf der Tokyo Motor Show, Aomi Exhibition Hall A, Tokyo Big Sight, statt.

Über REE

REE ist dabei, die Art und Weise, wie Fahrzeuge mit erstklassigen Technologien und einem innovativen Design gebaut werden, grundlegend neu zu erfinden. Die Architekturlösung des Unternehmens integriert die Motoren, die Lenkung, die Federung, den Antriebsstrang, die Abtastung, die Bremsen, die Thermosysteme und das Powermanagement in den Radkasten. Durch die Integration aller Antriebskomponenten in ein derart kleines Format bietet REE ein völlig flaches, modulares Chassis, das optimale Designflexibilität und mehrere Karosseriekonfigurationen auf einer einzigen Plattform ermöglicht. Dieser einzigartige Ansatz reduziert Fahrzeuggröße und -gewicht, erhöht die Effizienz und ermöglicht es den Herstellern, Fahrzeuge einfach neu zu entwerfen und umzuwandeln, um den sich radikal ändernden Anforderungen von Automobilen und Nutzfahrzeugen gerecht zu werden. Die Lösung von REE wird für den Elektrifizierungsprozess entscheidend sein und eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Zukunft der Mobilität spielen. REE wurde von Daniel Barel und Ahishay Sardes gegründet. Weitere Informationen über REE finden Sie unter www.ree.auto.

Über Hino Motors

Hino wurde 1942 gegründet und ist heue ein weltweit tätiges Automobilunternehmen für Nutzfahrzeuge mit dem Ziel, durch die Unterstützung der Mobilität von Menschen und Gütern zu einer besseren Welt und Zukunft beizutragen. Indem Hino den optimalen Lkw und Bus für jeden Bedarf anbietet, unterstützt es das Leben von Menschen auf der ganzen Welt.

