Kaum verändert präsentiert sich der DAX auch am heutigen Handelstag, nachdem er bereits gestern kaum verändert aus dem Handel ging. Scheinbar unbeeindruckt reagieren die Anleger derzeit auf das Brexit-Chaos in GB und immer neue Vorwürfe zur Ukraine-Affäre des US-Präsidenten. Echte Signale, die dem DAX eine neue Richtung geben können, sind derzeit dagegen Fehlanzeige. Der DAX notiert aktuell unverändert zum gestrigen Handelsschluss bei 12.755 Punkte. Deutlich mehr Bewegung gibt es be..

Den vollständigen Artikel lesen ...