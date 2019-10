In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 23.10. 16:07: Gigantischer Durchbruch: Google ist in der Lage, den schnellsten Computer der Welt zu bauenGoogle ist im Stande, Quantum-Rechner herzustellen.Diese Computer sind um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Supercomputer.Die USA und China erachten sie als eine Frage der national ...>> Artikel lesen 23.10. 16:05: Warum es in Supermärkten und Discountern fast nie Fenster gibtWer zum ersten Mal in Schwetzingen bei Heidelberg zum Discounter geht, erlebt womöglich ein Déjà-vu. Mitten im Gewerbegebiet der Kleinstadt steht ein neuer Flachbau: lange Fe ...>> Artikel lesen 23.10. 15:30: Ein Ranking zeigt die ...

