Polyphor AG / Schlagwort(e): Sonstiges Polyphor und die Universität Zürich geben die Veröffentlichung des einzigartigen Wirkmechanismus einer neuen Klasse von Antibiotika in «Nature» bekannt 23.10.2019 / 19:00 --------------------------------------------------------------------------- Allschwil, Schweiz, 23. Oktober 2019 Polyphor und die Universität Zürich geben die Veröffentlichung des einzigartigen Wirkmechanismus einer neuen Klasse von Antibiotika in «Nature» bekannt Polyphor AG (SIX: POLN) und die Universität Zürich (UZH) geben heute die Publikation in der Fachzeitschrift Nature bekannt, die die Entdeckung und Charakterisierung einer neuen Klasse von Gram-negativen Antibiotika beschreibt, die alle Krankheitserreger der Priorität 1 der WHO/ESKAPE abdeckt, darunter multiresistente (MDR), extensiv-resistente (XDR) und Colistin-resistente Bakterienstämme. Diese neue Antibiotikaklasse der «Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA)» stellt möglicherweise einen grossen Durchbruch im Kampf gegen die Antibiotikaresistenz dar, die eine globale Bedrohung für die menschliche Gesellschaft und die Gesundheitssysteme darstellt. Das Nature Paper beschreibt die Ergebnisse einer grossen gemeinsamen akademischen und industriebezogenen Anstrengung von Forschern der Universität Zürich, der Universität Basel, des Biozentrums, der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH, Zürich) und von Polyphor, die den Wirkmechanismus der neuen OMPTA-Klasse aufdeckten. "Die neue OMPTA-Klasse bindet zweifach an Lipopolysaccharid- und Aussenmembranproteine, insbesondere BamA, die beide wichtige Bestandteile der Gram-negativen Aussenmembran sind. Bisher zielen keine der bei der klinischen Behandlung eingesetzten Antibiotika auf diese Schlüsselproteine ab, was eine einzigartige Möglichkeit ist, lebensbedrohliche Infektionen durch Gram-negative Bakterien gezielt zu bekämpfen", sagt Professor John Robinson der Universität Zürich. "Wir sind stolz darauf, dass wir eine neue Klasse von Antibiotika entdeckt haben, die einen grossen unbefriedigten medizinischen Bedarf decken können. Wir sind dankbar für die unschätzbare Unterstützung und die Beiträge unserer akademischen Partner und möchten auch die finanzielle Unterstützung durch KTI/Innosuisse, Wellcome Trust (WT), CARB-X und den Novo REPAIR Impact Fund erwähnen", sagt Daniel Obrecht, Chief Scientific Officer von Polyphor". POL7306, der am weitesten fortgeschrittenen Wirkstoff der OMPTA-Klasse, befindet sich derzeit in der präklinischen Entwicklung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns: Für Investoren: Hernan Levett Chief Financial Officer Polyphor Ltd. Tel: +41 61 567 16 67 E-Mail: IR@polyphor.com Für Medien: Alexandre Müller Dynamics Group AG Tel: +41 43 268 32 32 31 E-Mail: amu@dynamicsgroup.ch Über Polyphor Polyphor ist ein biopharmazeutisches Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von immuno-onkologische Wirkstoffe und einer neuen Klasse von Antibiotika konzentriert. Polyphor treibt Balixafortide (POL6326) in einer Phase-III-Studie in Kombination mit Eribulin bei Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs voran und untersucht sein Potenzial in anderen Krebsindikationen. Darüber hinaus hat sie das Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt. OMPTA sind potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren. Das führende OMPTA-Programm des Unternehmens ist eine inhalative Formulierung von Murepavadin zur Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patienten mit Mukoviszidose. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.