Parallel zu Computer- und Videospielen boomt der Markt für Brettspiele. Ab Donnerstag zeigen Spielverlage aus aller Welt ihre neuesten Kreationen auf der Spielmesse in Essen. Auch hier hält die Digitalisierung Einzug.

Das Land Andor ist in Gefahr: Aus den Wäldern und dem Gebirge rücken die Feinde, Skrale und andere böse Kreaturen immer näher. Doch Anja, Sabine, Peter und Michael - alle um die vierzig Jahre alt und in ihrem normalen Leben Angestellte - haben sich zusammengetan, um sie abzuwehren. Jeden Mittwoch treffen sich die vier einer Wohnung in Köln - und schlüpfen dazu in Rollen, die nicht weiter weg von ihrem Alltag sein könnten. Als Zwerg, Bogenschützin, Zauberin und Krieger. Auf dem DIN-A3-großen und detailgetreuen Landschaftsspielplan lassen sie die Würfel rollen und verschieben danach ihre Heldenfiguren und die ihrer Feinde auf dem Spielbrett.

Nicht nur digitale Games auf Konsolen, Smartphones und Computern boomen: Auch die Nachfrage nach Brett- und Kartenspielen ist weiterhin ungebrochen hoch. So wuchs allein das Geschäft mit Gesellschaftsspielen in Deutschland im vergangenen Jahr immerhin um neun Prozent; insgesamt gingen allein hierzulande mehr als 50 Millionen Spiele über die Ladentheken - beides belegt, dass in Deutschland auch analog stetig mehr gespielt wird.

Der Hauptgrund für diese Entwicklung: Brettspiele verbinden alle Generationen. Sie werden nicht nur hierzulande genutzt als kommunikatives und kooperatives, emotionales und edukatives Erlebnis, etwa beim Spieleabend mit Freunden oder der Familie. Für manch einen wird in diesen Zeiten, in denen das eigene Smartphone quasi omnipräsent ist, analoges Spielen auch zu einer Übung im "Digital Detox", also zu einem bewussten Verzicht auf das ständige Starren auf blinkende Displays. Wer sich für Spiele begeistert, für den ist die jährlich stattfindende Messe "Spiel", die am Donnerstag in Essen bereits zum 37. Mal ihre Pforten öffnet, ein Pflichttermin. Die mittlerweile zur weltweit größten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele avancierte Veranstaltung erwartet in diesem Jahr 1200 Aussteller aus über 53 Nationen und fünf Kontinenten. Diese wollen bis kommenden Sonntag ihre mehr als 1500 Neuheiten präsentieren.

Dominique Metzler, die Chefin des Messeveranstalters Friedhelm-Merz-Verlag mit Sitz in Bonn, erwartet in diesem Jahr deutlich mehr als die 190.000 Spielbegeisterten aus aller Welt, die im vergangenen Jahr nach Essen kamen. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...