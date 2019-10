München, 23. Oktober (WNM) - Die Finanzanalysten von Seeking Alpha raten dazu, sich die guten Fundamentaldaten von Wirecard anzusehen und das aktuelle "Rauschen" über das Accounting zu ignorieren. Seking Alpha legt eine sehr gründliche Analyse der Fundamentaldaten von Wirecard vor und kommt zu einer langfristig sehr positiven Prognose: "Wirecard verfügt über eine starke Präsenz in der Zahlungsverkehrsbranche, die das Wachstum voraussichtlich über viele Jahre hinweg unterstützen wird." Zwar sei "das Unternehmen seit einigen Jahren das Ziel von Leerverkäufern, was Zweifel an seiner Rechnungslegungspraxis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...