PPLT mit Gap über den 20er-EMA. Potential ist riesig. Pullback-Chance abwarten und dann Swingtrade starten.

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: US0032601066Der Platin-ETF hat in den letzten 6 Monaten rund 1,8 Prozent zugelegt. In diesem Zeitraum hat er es zwei Mal auf die Watchlist bei ratgeberGELD.at geschafft. Nach der Analyse vom 25. August war ein Anstieg von 15 Prozent zu verzeichnen, am 13. September ging es zwar in die richtige Richtung, aber nach 1,3 Prozent Kursanstieg war wieder Schluss.Das Potential des Platin-ETF liegt in der langfristigen Entwicklung des zugrundeliegenden Platinpreises auf https://www.macrotrends.net/2540/platinum-prices-historical-chart-data, den ETF gibt es noch nicht ganz so lange. Bis zum Allzeithoch von 2008 sind es circa 140 Prozent. Dabei hat der Platinpreis in der Vergangenheit bereits mehrfach noch stärkere Mega-Kursrallyes hingelegt.Das gestrige Gap sollte jetzt auf jeden Fall gehalten werden, auch wenn der Kurs erst einmal wieder in Richtung des 20er-EMA zurückkehrt. Dort bei 85,10 USD sollte der StoppLoss gesetzt werden. Wenn dann die Diagonale überschritten wird, könnte es richtig losgehen und ein Swingtrade mit einem Plus im zweistelligen Prozentbereich könnte herausspringen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in PPLT, aber in VZLA, einem ähnlichen Platin-ETF.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/platin-etf-pplt-kommt-jetzt-der-mega-ausbruch/