Die gute Nachricht für Anleger vorab: Die Aktie von Wirecard, die am Mittwoch zunächst bis auf 113 Euro zurückgefallen war, hat sich bis Börsenschluss wieder auf 115,50 Euro zurückgekämpft. Damit beträgt das Minus beim Zahlungsdienstleister seit den neuerlichen Vorwürfen durch die Financial Times wegen angeblicher Bilanztricksereien aber noch immer rund 18 Prozent. Wie es mit Wirecard an der Börse weitergeht, ist völlig offen. Einschätzungen allerdings, die gibt es zuhauf, es geht im Moment Schlag ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...