(Im zweiten Satz wurde ein ausgefallenes Wort ergänzt.)

LONDON (dpa-AFX) - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor hat im dritten Quartal besser als erwartet abgeschnitten. In den drei Monaten bis Ende September habe der Umsatz zirka 409 Millionen Dollar (367 Mio Euro) betragen, teilte das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Donnerstag in London mit. Damit lag der Erlös etwas über der zuletzt in Aussicht gestellten Spanne von 360 Millionen bis 400 Millionen Dollar. Im zweiten Quartal hatte der Konzern ohne einen Einmaleffekt einer hohen Lizenzzahlung 336 Millionen Dollar umgesetzt.

Dank des gestiegenen Umsatzes zog auch das operative Ergebnis an. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn betrug im dritten Quartal den Angaben zufolge rund 104 (zweites Quartal: 82) Millionen Dollar. Das detaillierte Ergebnis für das dritte Quartal will Dialog Semiconductor am 6. November vorlegen. Die besser als erwartet ausgefallen Eckdaten könnten den Aktienkurs weiter nach oben treiben. Die Dialog-Semiconductor-Anteile befinden sich seit Monaten auf einem Höhenflug - zuletzt geriet die Rally allerdings etwas ins Stocken./zb

