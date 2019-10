Der Austritt der Briten wird im EU-Haushalt eine Milliardenlücke hinterlassen. Die Bundesregierung wehrt sich gegen steigende Beiträge. Zumindest ein wenig.

Klar, beim Geld hört die Freundschaft auf. Weniger klar ist, dass diese Regel für die deutsch-französische Freundschaft in besonderem Maße gilt. Das zeigte sich beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche: Als sich Angela Merkel und Emmanuel Macron zum EU-Haushalt zu Wort meldeten, konnten ihre Positionen unterschiedlicher nicht sein. Die Kanzlerin pochte darauf, dass Deutschland beim künftigen Finanzrahmen weiter einen Rabatt auf seine Zahlungen bekommt, Brexit hin oder her. Der französische Präsident dagegen wollte den Abschied der Briten nutzen, um alle Sonderregeln abzuschaffen: "Sie sind ein zerstörerisches Element."

Es war das erste Mal, dass sich die Staats- und Regierungschefs im Detail über die mittelfristige Finanzplanung der EU beugten, die für den Zeitraum von 2021 bis 2027 mehr als eine Billion Euro umfassen soll. Alle sieben Jahre wird neu verhandelt, wie viel Geld den bald 27 Mitgliedstaaten die EU wert ist. Und alle sieben Jahre gibt es Krach. So weit nichts Neues. Das anstehende Geschacher ist dennoch außergewöhnlich: Es werden die schwierigsten Budgetverhandlungen in der Geschichte der EU.

Das liegt zum einen daran, dass mit Großbritannien ein notorischer Quertreiber ausscheidet - aber eben auch ein notorischer Nettozahler. In diesem Jahr spendiert Großbritannien sechs Milliarden Euro mehr für das EU-Budget, als es aus den Brüsseler Töpfen erhält - trotz eines Rabattes aus den Zeiten Margaret Thatchers. Unterm Strich ist es nach Deutschland der wichtigste Finanzier des gemeinsamen Haushalts. Noch.

Zum anderen wissen die Mitgliedstaaten so gut wie Kommission und Parlament, dass die EU noch immer zu viel Geld in die Traditionspflege investiert, etwa im Rahmen der Agrarpolitik, die rund ein Drittel der Ausgaben frisst. Das soll sich nun ändern: Die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte klar, dass sie mit Traditionen brechen, Europas Rolle in der Welt neu definieren und stärken will. Das geht nur mit mehr Geld: für Wirtschaft, Innovation, Migration und Sicherheit.

Die Rolle des Günther Oettinger

Knappere Mittel, mehr Aufgaben - das kann nicht klappen. Zumal Europa nicht anders funktioniert als die Mitgliedstaaten selbst: Es ist kaum durchsetzbar, irgendwem etwas wegzunehmen, etwa durch eine Kürzung der Agrarsubventionen oder geringere Mittel aus den sogenannten Strukturfonds. Jedes Jahr fördert die EU aus ihnen mit vielen Milliarden Projekte, um die wirtschaftliche Kluft zwischen München und Sofia zu verringern. Davon profitieren auch viele deutsche Regionen, vor allem in Ostdeutschland. Angesichts knapperer Mittel fürchten sie bereits ein Ende der Subventionen aus Brüssel.

Was also tun?

Eine wichtige Rolle im anstehenden Billionenspiel kommt dem scheidenden EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger zu. Manch einer in Brüssel sagt, er verdanke seinen Posten vor allem der Notwendigkeit, Deutschland davon zu überzeugen, künftig mehr Geld an die EU zu überweisen.

Am Montag kam er in Berlin mit Bundestagsabgeordneten zusammen. Sein erstes Ziel: Beschwichtigung. Denn Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat berechnet, dass der deutsche Nettobeitrag - also die Einzahlungen abzüglich der Rückflüsse - drastisch anstiege, sollte Oettingers Planung Realität werden: von derzeit 13,5 Milliarden auf 30 Milliarden Euro im Jahr 2027. "Die Zahlen sind abwegig", sagt der Kommissar und hält ihnen eigene entgegen: "Nach unseren Berechnungen wird Deutschlands Nettobeitrag 2021 bei 18,1 Milliarden Euro liegen, im Jahr 2027 bei 23,5 Milliarden Euro." Warum Berlin und Brüssel auf einen so großen Unterschied kommen? Das versuchen Oettingers Beamte gerade ...

