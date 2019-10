Wie US-Präsident Donald Trump bemüht der Facebook-Gründer das Schreckgespenst chinesischer Überlegenheit, um seine Interessen durchzusetzen. Warum das fahrlässig und gefährlich ist.

Es ist kurz nach zwölf Uhr im US-Kongress in Washington, die Anhörung von Mark Zuckerberg läuft seit fast drei Stunden. Er hat nicht, wie ursprünglich geplant, seine Stellvertreterin Sheryl Sandberg vorgeschickt. Sondern ist persönlich erschienen. Vor allem, um die von seinem Konzern initiierte Digitalwährung Libra zu verteidigen. Höflich, respektvoll und beherrscht hat der Facebook-Gründer die Fragen der Abgeordneten des Finanzausschusses versucht, zu beantworten.

Er musste sich als "Mr. Zuckenburg" und "Mr. Zuckerman" ansprechen lassen, wurde von der Abgeordneten Joyce Beatty von den Demokraten wie ein schlecht auf einen Vokabeltest vorbereiteter Schüler abgekanzelt. Sein Vergehen: Er wusste nicht, wieviel Anwaltskanzleien sein Konzern beschäftigt, die von Minderheiten geführt werden. Die in den USA beliebte Höflichkeitsfloskel, wie es ihm gerade gehe, wird er jetzt gefragt. "I am okay", antwortet Zuckerberg. Im Klartext: Gar nicht gut.

Nun wird sein unternehmerischer Erfolg von einem Abgeordneten der Republikaner auch noch mit dem von Donald Trump gleichgesetzt, "der ja auch Milliardär sei". Tatsächlich gibt es durchaus Gemeinsamkeiten zwischen dem US-Präsidenten und dem Gründer aus dem Silicon Valley. Wenn es brenzlig wird, bemühen beide das gleiche Schreckgespenst: China.

Zwar beteuert Zuckerberg, dass Facebook Libra nur nutzen werde, wenn die US-Regulierer grünes Licht dafür geben. Das Silicon-Valley-Erfolgsrezept, ...

