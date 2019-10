Analysten wetteten auf Verlust, Tesla überrascht mit Profit und einem neuen Rekord bei den Barreserven. Chef Elon Musk kürt derweil ein neues Modell vorab zum Megabestseller.

Elon Musks Zeitgefühl ist legendär. Die Präsentation der Quartalsergebnisse des Elektroautoherstellers Tesla am Mittwoch war diesmal aber ganz offiziell verspätet. Auch die Telefonkonferenz mit dem Management war erst um 15:30 Uhr kalifornischer Zeit angesetzt, eine Stunde später als üblich. Schon das hatte Unruhe im Markt ausgelöst.

Unbegründet. Die Tesla-Zahlen des dritten Quartals sind nicht nur gut, sie sind weit besser als erwartet. Zumindest im Kerngeschäft mit Elektroautos. Weniger gut läuft es in der Solarsparte. Dafür liegen die Bar-Reserven auf neuem Höchststand, trotz Expansion bei Produktion und Ausbau der Produktpalette.

Dass Tesla im nachbörslichen Handel um fast 21 Prozent zulegte, liegt vor allem daran, dass Tesla-CEO Musk diesmal tatsächlich einen schon im vergangenen Jahr in Aussicht gestellten Termin halten konnte. Gegen viele Skeptiker und nach zwei Negativquartalen ist es dem Elektroautohersteller gelungen, im dritten Quartal einen Profit von 143 Millionen Dollar zu erwirtschaften. Wall-Street-Analysten hatten hingegen einen Verlust von bis zu einer viertel Milliarde Dollar erwartet.Eine echte Leistung, da der Verkauf der von der Marge her weit lukrativeren Premiummodelle S und X eingebrochen ist, auch wegen ihres Alters und der Konkurrenz durch den Massenmarkt-Tesla Model 3. Erschwerend kommt hinzu, dass die Steuergutschrift in den USA mittlerweile auf unter 2000 Dollar zusammengeschmolzen ist und bis Jahresende ganz wegfällt. Ausgenommen der Anreize der jeweiligen US-Staaten, die beispielsweise in Kalifornien 2500 Dollar beträgt. Die Zahlen beweisen, dass das Massenmarktmodell für Tesla profitabel ist.

Zudem wirft der drohende Wirtschaftsabschwung seine Schatten voraus. Die traditionellen Autohersteller rutschen in die Krise, weil der Verkauf schwächelt. Heftiger könnte der Gegenwind kaum sein. Trotzdem: Musk bleibt bei seiner Prognose, in diesem Jahr 360.000 Autos zu verkaufen. Was bedeutet, dass Tesla bis Ende des Jahres noch etwa 105.000 Fahrzeuge absetzen muss. "Das ist eine ...

