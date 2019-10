Die in Fahrt kommende Bilanzsaison sorgt am deutschen Aktienmarkt für Schwung. Die meisten Einzelwerte sind im Plus.

Am Donnerstagmorgen haben die Dax-Schwergewichte BASF und Daimler ihre Quartalsberichte vorgelegt. Während der Autobauer starke Zahlen präsentierte, ist die Bilanz des Chemieunternehmens durchwachsen. Auch das Verkehrstechnikunternehmen Vossloh hat bereits Zahlen publiziert, Wacker Chemie und Metro folgen noch.

Dem Dax haben die Zahlen Aufschwung gegeben, der Leitindex erreichte bei 12.900 Zählern ein neues Jahreshoch und lag zuletzt bei 12.887 Punkten. Vorbörslich hatte der Kurs kurz vor Handelsstart schon etwa 60 Punkte im Plus notiert. Am Mittwochabend hatte der deutsche Leitindex mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent bei 12.798 Punkten geschlossen.

Ein guter Start an der Wall Street war dem Dax dabei am Mittwoch zugutegekommen. Der US-Leitindex Dow Jones hatte bis zum Handelsschluss in New York dann um 0,2 Prozent auf 26.833 Punkte zugelegt. Und auch in den USA legen Konzerne am Donnerstag Zahlen vor: Twitter, Amazon, Intel und American Airlines öffnen ihre Bücher.

Die Aufmerksamkeit liegt auch auf der letzten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) unter Leitung von Mario Draghi. Am Leitzins, der seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegt, wird wahrscheinlich nicht gerüttelt. Experten gehen davon aus, dass die Zinsen noch für längere Zeit und bis weit in die Amtszeit von Draghis Nachfolgerin Christine Lagarde hinein sehr tief bleiben werden. Aufschluss über die Stimmungslage in der Wirtschaft der Euro-Zone dürften auch die Markit-Einkaufsmanagerindizes liefern.

Einzelwerte im Fokus

