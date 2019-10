Der finnische Netzwerkausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681) wird ab dem dritten Quartal keine Dividende mehr an seine Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Nokia will damit seine finanzielle Position stärken und Investitionen in künftiges Wachstum und die 5G-Netztechnik absichern. Es soll wieder eine Dividende aufgenommen werden, sobald wieder eine Netto-Cash-Position in Höhe von rund 2 Mrd. Euro erreicht wurde. Zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...