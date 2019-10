Dieser sich über zwei Ausgaben streckende Bericht beschreibt erstmalig alle erforderlichen Maßnahmen und Überprüfungen für einen Lebensmittelhersteller, um sicher zu gehen, dass dessen verwendeten Verpackungen auch wirklich geeignet sind und den Verbraucher in keiner Weise schädigen.Der hier zu lesende erste Teil befasst sich mit Details zur Konformitätserklärung, der zweite Teil (erscheint in neue verpackung, Ausgabe 12/2019) mit den selbst durchzuführenden Prüfungen der Verpackung, ob diese hinsichtlich Sensorik, Haltbarkeit und Transportschutz in Ordnung sind. Angesprochen werden Kunststoffrezyklate, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...