Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach verzeichnet gute Quartalzahlen - und das trotz des Handelskrieg zwischen China und den USA.

Der Sportartikelhersteller Puma schraubt seine Umsatzprognose trotz des Handelsstreits zwischen den USA und China erneut nach oben und gibt sich zuversichtlich für die Gewinnentwicklung. Der Umsatz werde in diesem Jahr - bereinigt um Währungseffekte - um rund 15 Prozent zulegen, teilte Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Bisher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...