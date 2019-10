Der finnische Telekomausrüster rechnet wegen der Kosten für die 5G-Technik mit deutlich niedrigeren Gewinnen. Die Nokia-Aktie sackt um bis zu 22 Prozent ab.

Wegen hoher Investitionen in die neue 5G-Mobilfunktechnik hat der Netzwerkausrüster Nokia seine Aktionäre mit einer deutlich zusammengestutzten Prognose schockiert. In diesem und dem kommenden Jahr werden die Finnen deutlich weniger Gewinn machen als bisher angepeilt, wie der Konzern bei der Vorlage seiner Zahlen für das dritte Quartal am Donnerstag in Espoo mitteilte. Hintergrund seien der Druck auf die Margen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...