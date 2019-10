Auch wenn die Deutsche Lufthansa derzeit im Clinch liegt mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO, mehren sich die positiven Nachrichten für die Fluggesellschaft: Der Aktienkurs etwa hat in der zurückliegenden Woche um mehr als fünf Prozent zugelegt. Jüngst vermeldete Lufthansa zudem, dass man im September 2019 rund 14 Millionen Fluggäste an Bord hatte, was einer Steigerung von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeute. Insgesamt haben die Airlines der Lufthansa Group in den ersten neun Monaten ... (Achim Graf)

