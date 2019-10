RHI Magnesita reduziert die Ergebnis-Prognose: "Seit den Zwischenergebnissen des Unternehmens im August habe sich der globale Stahlmarkt weiter abgeschwächt, und die weltweite Produktion ging gegenüber dem Vorquartal zurück", so das Unternehmen im aktuellen Trading Statement. Infolge dieser Rückgänge hätten die Kunden ihre Lagerbestände während des Quartals in ihrer gesamten Lieferkette, einschließlich feuerfester Produkte, erheblich reduziert. e. Infolgedessen hätten sich die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr auf ein bereinigtes EBITA zwischen 400 und 410 Mio. Euro reduziert. "Der Konzern wird jedoch seine Strategie fortsetzen und die Vorteile seines integrierten Modells, das Wachstum in neuen Märkten und seine ...

