Laut dem neuen Global Wealth Report von Credit Suisse leben in den USA 19 Millionen Millionäre. Damit wäre jeder 17. US-Amerikaner reich. Kann das sein?

Das Leben der Superreichen ist ein Mysterium, nicht nur für Normalverdiener, sondern auch für die Forschung. Das liegt an ihrer geringen Anzahl und ihrer Diskretion, vor allem aber an den mangelnden Daten, die daraus resultieren. Viele Vermögensstudien basieren auf Umfragen - und an denen nehmen nun einmal nicht genügend Superreiche teil, um verlässliche Rückschlüsse zu ziehen.

Dennoch werden Jahr für Jahr allein vier "Global" oder "World Wealth Reports" veröffentlicht, von Credit Suisse, der Allianz, Cap Gemini und Boston Consulting. Aus Mangel an Daten nutzen alle vier Schätzverfahren - und die kommen zu enorm unterschiedlichen Ergebnissen.

So hat etwa Boston Consulting errechnet, dass es in ganz Nordamerika 2,5 Millionen Millionäre gibt. Den Rechenkünstlern von Cap Gemini zufolge sind es 5,3 Millionen. Und Credit Suisse kommt im neuesten Vermögensreport gar auf die schwindelerregende Zahl von knapp 19 Millionen Millionären in den USA. Das hieße, das jeder 17. US-Amerikaner eine Million Dollar oder mehr sein ...

