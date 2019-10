Technikkonzerne wie Google und Facebook haben mit Daten eine neue Art von Marktmacht erlangt. Regierungen suchen nach Lösungen, den Wettbewerb zu erhalten oder wieder herzustellen. Aber wann hemmt Regulierung Innovation?

Philip Marsden stellt sich US-amerikanische Technikunternehmen als riesige Babys vor. Sie wollten nicht wirklich böse sein, davon gehe er aus - aber sie wüssten nicht, was sie tun. Sie wollten Aufmerksamkeit und krabbelten schnell im Zimmer herum - dabei machten sie dann eben auch mal etwas kaputt. Er liebe Babys, sagt Marsden: "Aber man kann sie nicht selbst entscheiden lassen, wann sie gebadet werden wollen."

Soll heißen: Die Rahmenbedingungen setzen immer noch wir. Marsden, Kartellrechtsexperte und Komitee-Mitglied der britischen Zentralbank, ist zu Gast bei einer Datenkonferenz in Berlin. Die Konrad-Adenauer-Stiftung will herausfinden, ob Europa einen Ansatz beim Thema Daten hat, der einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den USA und China darstellt.

Marsden hat an einem Bericht mitgearbeitet, der ein neues Digitalkartellrecht für Großbritannien vorschlägt. Die US-Technikkonzerne fasst er gern unter dem Namen G-Mafia zusammen - für Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Intel und Apple. Was sie Marsdens Meinung nach vereint: Sie bieten Dienste an, zu denen Menschen nur die Alternative haben, sie überhaupt nicht zu nutzen, "aber das wäre vollkommen irrational", sagt er. Auf Konkurrenten ausweichen könne man dagegen nicht - denn es gibt schlicht keine.

In vielen Ländern denken Politiker derzeit darüber nach, wie sie der Marktmacht einzelner großer Digitalkonzerne begegnen können, auch Uber und Booking gehören dazu. Es geht um Märkte wie die Internetsuche, soziale Medien, Onlinehandel, ...

