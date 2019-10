Evotec ist auch am Donnerstag noch recht schwach geblieben. Das Unternehmen verharrt auf einem Kursniveau von etwas unter 20 Euro, womit sich die Hoffnung auf eine schnelle Kurserholung zunächst zerschlagen hat. In den vergangenen Tagen war eine neue Kooperation bekannt geworden, die allerdings den Kurs auch nicht deutlich über die Grenze von 19,50 Euro anheben konnte. Dennoch hat der Wert trotz des leicht enttäuschenden Handels am Donnerstag noch ein Potenzial in Höhe von gut 20 %. Woher der Optimismus? ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...