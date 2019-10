Neuer Umsatzrekord und mehr Filialen als je zuvor: Drogerieprimus dm hält Kurs. Trotzdem kämpft die erfolgsverwöhnte Handelskette mit Gegenwind. Um welche Themen sich Konzernchef Christoph Werner jetzt kümmern muss.

Es war eine Premiere für Christoph Werner. Erstmals stellte der 46 Jahre alte Sohn des dm-Unternehmensgründers Götz Werner als Vorsitzender der Geschäftsführung die Jahresergebnisse des größten deutschen Drogeriekonzerns vor. Er war im September an die Stelle von Erich Harsch gerückt, der zur Hornbach AG wechselte.

Seine neue Position an der Spitze des Unternehmens mit mehr als 62.000 Beschäftigten in Europa, darunter rund 41.000 in Deutschland, nannte Werner eine "tolle Herausforderung". Tatsächlich muss sich Werner vor allem um drei Baustellen im dm-Reich kümmern.

1. Nachlassendes WachstumKeine Frage, die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 fielen solide aus. So konnte dm rund 11,2 Milliarden Euro umsetzen - ein neuer Rekord. Und ein Plus zum Vorjahr von 4,6 Prozent. Doch die guten Gesamtzahlen sind vor allem dem starken Auslandsgeschäft zu verdanken. In der deutschen Heimat ging es weiter weniger dynamisch nach oben. Hier verbuchte dm nur einen Zuwachs von 3,2 Prozent.

Noch wichtiger: Ein Großteil des Wachstums in Deutschland wurde durch die Eröffnung von insgesamt 41 zusätzlichen Filialen generiert. ...

