Im Hoch stand der Dax heute bei 12.914 Punkten - einem neuen Jahreshoch - pendelte am Nachmittag aber wieder um 12.850 Punkte, etwa ein halbes Prozent im Plus. Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat der Dax mittlerweile rund 7 Prozent gewonnen. Für gute Stimmung sorgten unter anderem der Autobauer Daimler und der Chemiekonzern BASF. Derivateanleger in Stuttgart greifen heute zu Calls auf Carl Zeiss Meditec, der Wert war empfohlen worden. Carl Zeiss Call PX18BW (++). Auch hinter dem Interesse an Nemetschek Calls steckt nach Meinung von Händlern eine Empfehlung. Tesla schaffen überraschend einen Quartalsgewinn - Anleger greifen auch hier zu Calls.