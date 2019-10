"Von einem neuen Golf wird in der gesamten Automobilindustrie erwartet, dass er den Massstab setzt", sagte Konzernchef Herbert Diess am Donnerstagabend bei der Vorstellung des Wagens in Wolfsburg.Das Kompaktfahrzeug, das ab Anfang Dezember zunächst in Deutschland und Österreich verkauft wird, soll hohe Erwartungen erfüllen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...