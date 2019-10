Nur wenige Tage nach der Ankündigung von Stellenstreichungen in der Antriebssparte verkündet Bosch weitere Entlassungen - dieses Mal im Geschäftsbereich Automotive Steering.

Der Automobilzulieferer Bosch will weitere 1000 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg abbauen. Betroffen ist der Geschäftsbereich Automotive Steering (Lenksysteme) in Schwäbisch Gmünd.

"Wir müssen jetzt handeln, um uns mit einer tiefgreifenden Restrukturierung wieder wettbewerbs- und damit zukunftsfähig zu machen", teilte der Vorsitzende des Bereichsvorstands, Christian Sobottka, am Donnerstag mit. Die "Stuttgarter Zeitung" und die "Rems-Zeitung" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...