Boston, 24. Oktober (Nate Raymond / Reuters) - Massachusetts hat am Donnerstag die Exxon Mobil Corp verklagt und dem Ölriesen vorgeworfen, Investoren und Verbraucher über Jahrzehnte hinweg in die Irre geführt zu haben, welche Rolle fossile Brennstoffe für den Klimawandel spielen. Generalstaatsanwalt Maura Healey reichte die Klage ein, kurz nachdem Exxon einen Antrag zur Verzögerung der Einreichung verloren hatte. Der Konzern wollte das Verfahren verschieben, bis er damit fertig war, sich in einem Prozess zu verteidigen, der am Dienstag wegen ähnlicher Anschuldigungen des Staates New York begann. ...

