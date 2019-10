Den richtigen Mobilfunktarif zu finden ist kompliziert. Welcher Anbieter für unterschiedliche Privat- und Geschäftskunden die besten Angebote hat, zeigt unser Ranking.

Die Versteigerung der 5G-Frequenzen ist vorbei, die Mobilfunkanbieter beginnen mit dem Aufbau des neuen Netzes. Die größten Bemühungen fließen dem Vernehmen nach derweil aber noch in das "alte" 4G-Netz. Denn in den Großstädten noch ein bisschen schneller und zuverlässiger surfen zu können, ist zwar eine nette Idee. Ein flächendeckendes Mobilfunknetz für alle Kunden könnte Deutschland so langsam aber eben auch gut gebrauchen.

Wer hier das beste Gesamtpaket für die Kunden liefert, hat das Deutsche Kundeninstitut (DKI) bewertet.

Im Fokus stand neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis die Servicequalität - etwa bei Freundlichkeit und Kompetenz von Mitarbeitern. Auch die Geschwindigkeit, mit der sie Anfragen erledigten, wurde berücksichtigt. Insgesamt wurden 18 Anbieter untersucht, davon bei sieben Unternehmen neben Tarifen für Privatkunden auch Angebote für Geschäftskunden. Insgesamt werteten die Prüfer rund 650 Kundenkontakte (470 privat, 180 geschäftlich) anhand von 180 Einzelkriterien aus.

Für den Bereich der Geschäftskunden wurden nur Anbieter berücksichtigt, die Tarife anbieten, die sich explizit (auch) an Geschäftskunden ...

