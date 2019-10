Der Dax startet mit Rückenwind vom Vortag in den Handel. Eine mögliche Fristverlängerung im Brexit und einige Quartalszahlen könnten Bewegung an die Märkte bringen.

Kann der Dax seinen Schwung mit ins Wochenende nehmen? Vorbörslich zumindest tendierte der deutsche Leitindex an diesem Freitag leicht im Minus. Der Tag bringt aber reichlich Handelsimpulse mit sich, die für Bewegung an den Märkten sorgen könnten - darunter Politisches, wie die Entscheidung der EU über einen Aufschub der Brexit-Frist. Auch Quartalszahlen quer durch die Bank stehen an. Hinzu kommt ein Führungswechsel bei Henkel und der Konjunkturausblick des Ifo-Instituts.

Der Dax geht mit Rückenwind in den letzten Handelstag der Woche. Am Donnerstag hat er ein neues Jahreshoch verzeichnet und schloss in Frankfurt am Ende rund 0,6 Prozent höher bei 12.872 Punkten. Die Vorgaben aus den USA und Asien sind eher unspektakulär. Sowohl an der Wall Street als auch in Tokio hielten sich Anleger weitgehend zurück.

1 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street haben sich Anleger am Donnerstag zum Teil bedeckt gehalten. Zahlreiche erfreuliche Firmenbilanzen stützten einerseits die Technologie-Börse Nasdaq, die um 0,8 Prozent auf 8186 Punkte stieg. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3010 Stellen zu. Bei den Standardwerten fiel das Echo der Anleger auf Geschäftsberichte etwa von 3M dagegen verhaltener aus: Der Dow-Jones-Index verlor 0,1 Prozent auf 26.805 Zähler.

2 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat am Freitag eine Verschnaufpause eingelegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte stagnierte am späten Vormittag bei 22.747 Punkten. Der breiter gefasste Topix verharrte bei 1644 Zählern.

Bei den Einzelwerten ließen die Aktien von SoftBank 1,3 Prozent Federn. Der japanische Technologieinvestor muss einem Medienbericht zufolge nach herben Wertverlusten voraussichtlich mindestens fünf Milliarden Dollar abschreiben. SoftBank werde die Wertberichtigungen zusammen mit den Zahlen für das zweite Quartal am 6. November bekannt geben, berichtet die Agentur Bloomberg.

Die Börse in Shanghai verbesserte sich um 0,2 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index ...

