24. Oktober 2019: Crowd Media Holdings Limited (ASX: CM8 & FWB: CM3) (Crowd Media oder das Unternehmen), ein globales Medien- und Marketingunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), eine führende hochspezialisierte europäische Investmentberatungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt und Berlin (Deutschland), zu seinem Berater für Investor Relations in Europa ernannt hat.

Die DGWA bietet börsennotierten Unternehmen zahlreiche Investor-Relations-Services an, unter anderem Unterstützung bei der Verbreitung von Pressemitteilungen, bei der Erhöhung der Bekanntheit bei Investoren des privaten und des institutionellen Bereichs und insgesamt beim Marketing des Unternehmens.

Der Fokus der DGWA liegt auf der Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen im Hinblick auf die Notierung, Positionierung, Vertretung und Kapitalbeschaffung auf den deutschsprachigen Finanzmärkten (Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg und Liechtenstein), die zusammen den größten Pool von Investoren und Finanzinstituten in Europa - dem zweitgrößten Finanzmarktgebiet der Welt - darstellen.

Das Managementteam der DGWA kann auf eine 25-jährige Erfolgsbilanz in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) rund um den Globus zurückblicken und war an über 250 Börsengängen beteiligt. Außerdem ist das Team auch in den Bereichen Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Unternehmensfinanzierungen sowie bei entsprechenden Informationsveranstaltungen und -kampagnen aktiv.

Die DGWA wird mit Crowd Media zusammenarbeiten, um Investmentchancen an den europäischen Finanzmärkten zu nutzen, und wird Dienstleistungen im Bereich Investor Relations bereitstellen, um Crowd bei der Verwirklichung seiner Vision zu unterstützen, ein technologiebasiertes, vertikal integriertes Social-Commerce-Unternehmen zu werden, das beispielhafte Produkte und Services verkauft, die für das Leben seiner Kunden von zentraler Bedeutung sind.

Über Crowd Media

Crowd Media Holdings Limited (ASX:CM8 & FWB:CM3) ist ein globales Medien- und Marketingunternehmen. Crowd Media hat zwei Geschäftsbereiche: eine Abteilung für mobile Inhalte, die Content wie Apps, Spiele und Musik produziert, und eine Abteilung für digitales Marketing, die mit Marken und digitalen Meinungsbildnern zusammenarbeitet, um Markeninhalte für die massiven und wachstumsstarken Märkte der Generation Y und Z bereitzustellen.

Die Netzwerke von Crowd Media werden von seinen Partnerschaften mit Hunderten von Mobilfunkanbietern und einigen der weltweit größten Agenturen, Marken und Medienunternehmen gestärkt. Die Mobilabteilung ist in über 60 Ländern und 30 Sprachen tätig; die Medienabteilung hat mit mehr als 10.000 digitalen Meinungsbildnern weltweit zusammengearbeitet.

Über die DGWA

Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), eine hochspezialisierte europäische Investment- und Finanzmarktberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt und Berlin, Deutschland. Das Managementteam kann auf eine 25-jährige Erfolgsbilanz in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von kleinen und mittelständischen Unternehmen rund um den Globus zurückblicken. Das Team der DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual Listings und Unternehmensfinanzierungen sowie den entsprechenden Informationsveranstaltungen und -kampagnen beteiligt.

https://dgwa.org

CROWD MEDIA HOLDINGS ltd

ACN 083 160 909

crowdmedia.com

AMSTERDAM

95B Piet Heinkade 1019 GM Amsterdam

Netherlands

MELBOURNE

Level 4, 44 Gwynne St. Cremorne,

VIC 3121 Australia

