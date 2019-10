Am Freitag-Morgen ist am deutschen Aktienmarkt zunächst Durchschnaufen angesagt. Der DAX +0,58% dürfte kaum verändert in den letzten Handelstag einer weiteren starken Woche starten: Vor Xetra-Auftakt stand der Leitindex gegenüber dem gestrigen Schluss wenige Punkte verbessert bei 12.875 Punkten.Mit 12.914 Punkten war der DAX im Donnerstagsverlauf auf das höchste Niveau seit Juni vergangenen Jahres ...

