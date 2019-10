Nachdem sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer am Donnerstag primär auf die EZB-Sitzung richtete, blieb der EUR-Credit Primärmarkt bis auf zwei High-Yield Deals aus dem Telekommunikationssektor weitgehend geschlossen. So brachte der französische Mobilfunkanbieter Eircom einer Senior secured Anleihe (7NC3, erw. Rating B1/B+/ BB-) mit einem Volumen von EUR 350 Mio. bei einer Emissionsrendite von 2,625 % auf den Markt. Darüber hinaus emittierte Vodafone Ziggo wie am Vortag angekündigt eine Anleihe (4,25NC1, EUR 500 Mio., erw. Rating B2/B-/B-) bei einer Emissionsrendite von 2,5 %. Heute könnte Icade Sante eine Senior Anleihe mit einem Volumen von EUR 350-500 Mio. und einer zehnjährigen Laufzeit preisen. Bei den Financials kündigte sich My Money ...

