Johnson will Neuwahlen am 12. Dezember um Brexit-Patt zu beendenKER FP - Kering übertrifft bei Gucci UmsatzerwartungENI IM - Eni 3Q Umsatz 16,96 Mrd EURABI BB - AB InBev 3Q Nettoergebnis 3,0 Mrd USD, senkt Ausblick für EBITDA 2019 LHN SW - LafargeHolcim Q3 Umsatz entspricht Erwartungen SWON SW - SoftwareONE-Aktie geht heute in den Handel, IPO-Preis CHF18 ING - Ralph Hamers gilt als digitaler Vordenker. Der 53-Jährige steht seit 2013 an der Spitze der ING. Unter seiner Ägide stellte die niederländische Großbank auf "agiles Arbeiten" um. In der neuen Amsterdamer Zentrale arbeitet auch Hamers im Großraumbüro. Ein Commerzbank -Kauf ist vom Tisch, jedenfalls für den Moment. Dafür will er neue Standorte eröffnen und in ...

