Gestoppte bzw. gedrehte Serien: O2 -2,69% auf 2,754, davor 7 Tage im Plus (7,32% Zuwachs von 2,64 auf 2,83), voestalpine -0,39% auf 22,88, davor 6 Tage im Plus (7,14% Zuwachs von 21,44 auf 22,97), ElringKlinger -2,91% auf 6,68, davor 6 Tage im Plus (10,26% Zuwachs von 6,24 auf 6,88), Terex -0,25% auf 28,32, davor 5 Tage im Plus (12,79% Zuwachs von 25,17 auf 28,39), Bawag-0,41% auf 39, davor 5 Tage im Plus (8,06% Zuwachs von 36,24 auf 39,16), JP Morgan Chase -0,07% auf 125,03, davor 5 Tage im Plus (4,55% Zuwachs von 119,68 auf 125,12), Apache Corp. -1,32% auf 23,23, davor 5 Tage im Plus (8,18% Zuwachs von 21,76 auf 23,54), Patrizia Immobilien -0,34% auf 17,82, davor 5 Tage im Plus (4,5% Zuwachs von 17,11 auf 17,88), Deutsche Telekom -1,61% auf 15,992, davor 5 Tage im Plus (3,48% Zuwachs ...

