Der Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines setzt seinen Höhenflug nach dem Aufstieg in den Dax fort und steuert 2019 erneut auf ein Rekordergebnis zu. In den ersten neun Monaten steigerte das Unternehmen den bereinigten Nettogewinn um acht Prozent auf 392 Millionen Euro. Der Umsatz legte um drei Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zu und soll bis zum Jahresende auf 4,7 (4,6) Milliarden Euro klettern.

"Das Jahr 2019 dürfte ein weiteres Rekordjahr für die MTU werden", sagte Vorstandschef Reiner Winkler am Freitag in München. Der Traditionskonzern, dessen Produkte in den Triebwerken jedes dritten Flugzeugs weltweit stecken, war im September in den deutschen ...

