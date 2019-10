Der Autobauer hat für sein Lastwagen-Geschäft einen Fahrplan zum CO2-neutralen Transport vorgelegt. Bis 2022 will Daimler batteriebetriebene Serienfahrzeuge anbieten.

Daimler will in den kommenden Jahrzehnten neben Mercedes-Pkw auch seine Nutzfahrzeuge auf emissionsfreie Antriebe umstellen. "Ein CO2-neutraler Transport auf den Straßen bis 2050 ist unser ultimatives Ziel", erklärte der Chef von Daimler Trucks and Busses, Martin Daum, am Freitag auf dem Deutschen Logistik-Kongress in Berlin. Daimler bekenne sich damit zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens.

Da eine vollständige Flottenerneuerung etwa zehn Jahre dauere, ...

