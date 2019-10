Die S Immo AG hat die nahezu vollvermietete Büroimmobilie Hoto Tower in der kroatischen Hauptstadt Zagreb von der österreichischen Signa Gruppe erworben. Der 60 Meter hohe Büroturm bietet auf 15 Stockwerken eine vermietbare Fläche von ca. 15.000 m². In den Untergeschossen des Hoto Tower befinden sich insgesamt 249 Parkplätze. Auf Grund des hohen Vermietungsgrads bei Ankauf wird die Immobilie umgehend zur Ertragsgenerierung beitragen.S Immo ( Akt. Indikation: 21,95 /22,00, -0,11%) Die Wiener Börse baut ihr global market-Segment weiter aus. Zu den bisher 250 US-Titeln kommen ab sofort weitere knapp 30 hinzu, darunter Wertpapiere von u.a. "Bank of New York Mellon", "Fidelity National Information Service", "Hilton ...

