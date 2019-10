Daimler springt an, BASF kommt wieder. Vieles deutet darauf hin, dass die Konjunktur robuster ist als befürchtet. Dennoch dürften die Notenbanken an ihrem Kurs festhalten. Für die Aktienmärkte ist das eine gute Mischung.

Mit einem Kursfeuerwerk honorieren Anleger die jüngsten Zahlen von Daimler. Nach einem schwachen zweiten Quartal sind die Stuttgarter nun wieder in die Gewinnzone gekommen. Die meisten Sparten legen leicht zu, nur die Trucks kommen noch nicht richtig mit. Sie hängen am stärksten an der aktuellen Konjunktur und der vagen Entwicklung in vielen Schwellenländern.

Überschwänglich sind die Zahlen und die Prognosen von Daimler eigentlich nicht. Zudem bestehen nach wie vor erhebliche Risiken, vor allem wegen Abgasproblemen. Daimler spricht sogar davon, die bisher getätigten Rückstellungen könnten dafür nicht ausreichen.

Dennoch zeigen die hohen Kursgewinne, wie ausgetrocknet der Markt hier mittlerweile ist. Seitdem Daimler-Aktien über den Widerstand bei 48/49 Euro gestiegen sind, haben sie ein klassisches Kaufsignal gegeben.

Daimler wird nicht von heute auf morgen durchmarschieren. Doch die Sichtweise der Investoren ändert sich: Es geht weniger um Autokrise und Abgasprobleme, sondern um neue Chancen nach dem Absturz. Und die stehen für Daimler nicht schlecht, weil das Basisgeschäft (vor allem mit Mercedes-Fahrzeugen) einträglich genug ist, die Wende hin zur Elektromobilität zu finanzieren.Ähnlich ist die Situation bei BASF. Auch hier hat die Aktie im Zuge der Branchenkrise eine lange Abwärtsbewegung hinter sich. Die Gewinnwarnung von BASF Mitte des Jahres war ein Schock für die Finanzgemeinde. Entwarnung ist auch noch nicht angesagt. In vielen Teilbereichen, vor allem bei Kunststoffchemikalien, stehen die Preise wegen Überkapazitäten immer noch unter Druck.

Dennoch mehren sich die Anzeichen, dass das zweite Halbjahr 2019 die Talsohle in der Chemie werden könnte. Dabei profitiert BASF nicht nur von seinem breiten Spektrum an Chemikalien, mit dem sich dank Spezialitäten (etwa Aromastoffen) die allgemeine Branchenkrise abfedern lässt. In der neu ausgebauten Agrarchemie etwa registriert BASF eine lebhafte ...

