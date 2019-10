Für seinen Rückzug führt Van Bylen "persönliche Gründe" an. "Nach rund 35 Jahren bei Henkel bin ich zum Schluss gekommen, dass mit dem Ablauf meines Vertrages im kommenden Jahr nun der geeignete Zeitpunkt für einen geordneten Wechsel an der Spitze des Unternehmens gekommen ist", sagte er. In Van Bylens vierjährige Amtszeit fallen diverse Zukäufe - unter anderem die milliardenschwere Übernahme des US-amerikanischen Wasch- und Reinigungsmittelkonzerns Sun Products 2016.

Zuletzt enttäuschende Zahlen

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates und Gesellschafterausschusses, Dr. Simone Bagel-Trah, hob als einen Schwerpunkt in Van Bylens Arbeit außerdem die Digitalisierung des Konzerns hervor. ...

