Intel - Bringen Q-Zahlen nun den Durchbruch?

Der US-Technologiekonzern Intel hat am Donnerstag nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt und die Analystenschätzungen deutlich übertroffen. Entsprechend positiv reagierte das Papier und begab sich im außerbörslichen Handel über eine mittelfristig relevante Kursmarke.

Die Intel-Aktie schloss im gestrigen Börsenhandel bei 52,23 US-Dollar, nachbörslich kletterte sie auf 54,35 US-Dollar. Das entspricht einem außerbörslichen Kursanstieg um ganze 4,16?Prozent. Ein Blick auf den Kursverlauf seit dem kleinen Mai-Crash offenbart eine festgefahrene Situation bei Intel, auf der Oberseite wird das Papier nämlich seit Monaten durch das Widerstandsniveau von rund 53,00 US-Dollar begrenzt. Doch die vorgelegten Quartalszahlen haben dem Wert merklichen Auftrieb verliehen, der sich nun im regulären Handel weiter fortsetzen könnte und hierdurch die Handelsspanne der letzten Zeit zur Oberseite aufgelöst werden könnte. Sollte sich der nachbörsliche Anstieg am letzten Handelstag dieser Woche bestätigen, dann bestünde die Chance auf weitere Kursgewinne. Darüber hinaus hat sich prompt die erste US-Bank (JPMorgan & Chase) zu den Geschäftszahlen geäußert und Intel ein höheres Kursziel von 68,00 US-Dollar verpasst.

53,00 USD entscheidend

Sobald es der Intel-Aktie gelingt mindestens über das Niveau von 53,00 US-Dollar auf Wochenschlussbasis zuzulegen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf ein Kaufsignal und Kursgewinne an 56,60 US-Dollar spürbar an. Im weiteren Verlauf könnte das Papier des Technologiekonzerns Intel sogar an seinen Jahreshochs bei 59,59 US-Dollar anknüpfen. Das wird sich aber erst gegen Ende des Freitagshandels abzeichnen. Noch aber steht eine Bestätigung aus, unter dem wichtigen Kursniveau von 53,00 US-Dollar wären Abgaben auf 51,00 US-Dollar denkbar. Darunter müssten die 50/200-Tage-Durchschnitte zwischen 49,52 und 50,53 US-Dollar als Unterstützung herhalten. Scheitert eine Stabilisierung an dieser Stelle, müssten weitere Abgaben auf 47,50 US-Dollar eingeplant werden.

Widerstände: 54,00; 55,00; 55,92; 56,60; 57,23; 58,30 US-Dollar

Unterstützungen: 51,72; 50,53; 50,00; 49,52; 48,53; 48,00 US-Dollar

Intel in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.12.2018 - 24.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US4581401001

Intel in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.05.2014 - 24.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US4581401001

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Intel für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Intel HX74BZ 0,85 46,00 4,77 18.03.2020 Intel HX74C2 0,45 52,00 6,84 18.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.10.2019; 12:07 Uhr

Put Optionsschein auf Intel für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Intel HX73F2 0,65 60,00 -5,36 18.03.2020 Intel HX73F1 0,37 55,00 -6,57 18.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.10.2019; 12:09 Uhr

