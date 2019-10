SBO-Fragerunde: Da probiert man einmal, diesen neumodischen QR-Code zu fotografieren, weil es damit viel schneller gehe, und dann kann der Scanner mein Foto nicht lesen. Eintrittskarte nachmachen, auf Papier ausdrucken, das kostet wertvolle Minuten, und schon versäumt man einen großen Teil der wertvollen Präsentation eines "Stars der Stunde" auf der Gewinn-Messe, Gerald Grohmann von SBO. Eigentlich die gesamte Präsentation, aber es gab viele interessante Fragen und Antworten danach, das hat mich etwas entschädigt. Grohmann sprach von vergiftetem Wasser in Chile, von Kobalt und Kinderarbeit. Jemand aus dem Publikum meinte, eher in Russland als in den USA brauche man eine saubere Ölförderung. Grohmann erwiderte, dass der Schwerpunkt für SBO in den ...

