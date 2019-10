Das ist so eine Sache mit der Veröffentlichung von vorläufigen Zahlen. Da lässt sich fragen, warum das überhaupt passiert - wenn es später vollständige Zahlen gibt, ließe sich argumentieren, dass das doch reicht. Aktuelles Beispiel Carl Zeiss Meditec. Da sollen die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018/2019 (das vom Kalenderjahr abweicht) am 6. Dezember veröffentlicht werden, so das Unternehmen. Doch bereits am 2. Oktober hatte Carl Zeiss Meditec vorläufige Zahlen veröffentlicht. Demnach ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...